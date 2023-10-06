中國徐州伊莊鎮2日發生一起離譜偷竊案件！一婚顧公司為新人搭設的戶外婚禮場地4小時內全被搬空，「連一根草毛都不剩」，負責人痛批：「這簡直是無法無天。」經過多方探訪才在附近村民家中找出少許道具和設備，本次事件已報警，粗估損失至少4萬元，新人還差點結不了婚。

根據《海報新聞》5日報導，江蘇徐州一間婚顧公司為新人精心布置戶外婚禮場地，從2日晚上8點開始搭建工作，直到3日凌晨3點才結束，豈料，當天早上7點當婚顧人員抵達會場時，驚覺「整個場地都被搬空」。婚顧公司負責人大曉向媒體氣憤表示：「現場已經看不到任何搭建的痕跡了，就一個草毛都沒了！現場一根螺絲釘都沒有！」大曉指出，包括桁架、電線、道具、擺設還有一些花藝全部都被當地村民「該賣的賣、該扔的扔，該收拾回家的收拾回家」。

大曉表示，他們從搬運到組裝，整整花了7個小時，沒想到4小時就被村民拆個精光，公司經過多方打聽後，才在附近村民家中找到一些失落的道具和設備。然而，這僅是冰山一角，遺失的物品價值昂貴，損失預計人民幣1萬多（約為新台幣4萬5千元），包括會後續影響公司營運的音響設備以及部分場地佈置用品。這對婚禮公司來說無疑是重大損失，也為新人的婚禮增添巨大壓力，後來婚顧公司只能用簡單的佈置提供新人結婚使用。

（圖／翻攝自微博）

目前婚顧公司已經報警，整起事件仍在調查當中。這起事件引起了網友們的廣泛關注和討論，微博網友也紛紛站出來表示，「這些布置拿回家，有實用性嗎？」、「可能上輩子是窮死鬼……」、「同村人明知道第二天要舉行婚禮，還連夜搬空，這也太不给新郎新娘家面子，這是有仇吧？」

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