經查，洗產地美豬流向雲林縣及新竹市，但違規肉品均已使用完畢。（圖／新竹市衛生局）

洗產地美豬近日引起食安風暴，各縣市政府緊急進行稽查，結果除了台北、台中公布業者外，雲林縣、新竹市也發現有業者使用到洗產地美豬，且全數都已被民眾吃下肚了。

雲林縣衛生局表示，本月4日接獲桃市府通知有洗產地美豬流入，因此立即啟動稽查，隨後發現雲林縣共有3間火鍋店用到洗產地美豬，且相關肉品已在今年7、8月間使用完畢，未來將持續辦理肉品專案稽查及標示專案稽查，如發現違規將依違反食品安全衛生管理法辦理。

新竹市衛生局也指出，日前接獲通報，洗產地美豬共流向新竹市15間業者，雖立即啟動稽查，但全數共1200公斤的肉品均已使用完畢，稽查結果將移送給供應商轄屬的衛生局，並針對違規情事從嚴查察、加重裁處。

新竹市衛生局提醒，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，並保存肉品來源佐證資料備查，倘若有原產地標示不實之情形，將依違反食安法第28條第1項規定，並依同法第45條第1項規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。