近年受通貨膨脹，夜市小吃也跟著漲價，一名男子在國慶連假期間帶全家大小逛夜市，一路逛下來觀察到不少攤位的價格逼近餐廳，他驚呼「刷新三觀」，貼文掀起網友共鳴，當中有人指夜市中，年輕老闆賣的價格相對偏高，最實惠還是阿婆和阿伯攤。

原PO昨（8）日於PTT八卦板指出，已有好幾年沒有逛夜市，趁連假帶家人到夜市吃美食，他發現其中一攤賣碳烤雞排的價格高達85元，腿排更貴，要價95元，讓他超級驚訝直呼「刷新三觀」。

原PO認為夜市美食應該價格實惠，但看到其他攤位的價格也相對高，甚至比店面小吃還貴，用餐環境還熱得要命，問網友有無同感？

原PO的經驗引起許多人共鳴，直呼「衛生環境我都不要求了，至少價格要實惠吧」、「開始覺得夜市不便宜、吃不飽、衛生差，消費感受很差」、「夜市租金比別人低，卻跟別人一起漲」、「今年幾乎沒啥去，因為髒、貴、熱」。

也有不少人發現，年長者經營的攤販價格通常較便宜，若是年輕的老闆擺攤售價相對偏高，「最實惠是阿婆和阿伯攤」、「年輕的小老闆就不好說」、「年輕老闆開價真的沒在客氣的」。