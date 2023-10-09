新北市金山區環金路與中華路101巷交叉口一處工地，今天（9日）晚間貨櫃屋突起火冒黑煙，民眾發現後報警，消防人員趕抵撲滅火勢，疑似放在貨櫃辦公室內電動機具的鋰電池過充起火，正值連假無人在工地，工地負責人接到通知也趕到現場了解，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，民眾應養成良好的電氣使用習慣，電器完成充電即應拔下插頭，避免安全防護裝置失效導致過充而起火。而鋰電池進行充電時，考量會電池生熱，應避免置於易燃物旁或其上，並盡可能避免夜間或無人時充電。

金山一處工地的貨櫃辦公室傳出火警，消防人員獲報趕抵現場。（翻攝畫面）