知名分析師陸行之在個人臉書上發文，呼籲台積電正視投資美國公司債及政府公債的風險，並質疑台積電該如何因應伴隨大舉投資而來的爆雷風險，若從財務管理角度來看，台積電是否已經偏離當初張忠謀強調並嚴格執行的「財務保守」原則。

陸行之提出3點看法進行說明，他認為，台積電一向是專注本業而財務保守的公司，近年來因為大規模的資本支出開始大量發行公司債，但是同時又見到公司大量買入其他公司發行的公司債券及政府債券。

陸行之質疑，為何台積電在張忠謀退休後，整體負債對股東權益比例從11%增加至30%，「難道發自己低風險較低利率的公司債，去買高風險高利率的美國公司債及美國政府公債及換現金存海外銀行，在風險不可測的債券市場真是一本萬利無風險投資嗎？」

陸行之也提到，「請問這些長短期公司債及政府公債都有每季度調整市場價值 mark to market price嗎？台積電如何評估這些投資銀行（買了1500億以上公司債）大到不能倒閉，以及美國政府無法還錢的風險？」

最後，陸行之喊話，懇請台積電正視增加投資美國投資銀行公司債及美國政府公債的風險，「面對如此龐大又多樣的公司債券及政府公債市場，台積如何管理並因應可能的爆雷風險？從財務管理的角度來看，台積電是否已決定偏離當年張忠謀董事長一直強調並嚴格執行的財務保守原則？」