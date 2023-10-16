台積電龍潭擴建計畫恐因當地民眾抗議而生變，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫指出，就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都有機會，對此，高市議員黃文志16日赴議會質詢時詢問高市府是否會爭取？對此，高市府經發局長廖泰翔強調，百分百尊重台積電規畫，市府則會做好準備。

黃文志表示，近期傳出台積電龍潭廠三期計畫生變，想知道高市府是否會爭取龍潭廠移至高雄？也想了解一下高雄楠梓產業園區目前設廠的最新進度，以及未來楠梓園區預估有4500個工作名額，是否會保留部分名額，優先任用高雄在地子弟？

廖泰翔回應，園區公共建設持續推進當中，包括滯洪池、汙水池進度均超前，園區南、北路在第一期會先規畫便道，方便施工人員車輛進出，整體園區建設按照台積電期程執行，至於地方人才優先任用的問題，先前他們曾與台積電討論，初步了解，目前招聘員工順利，也有許多台積電的高雄子弟有意願回鄉就業。

針對各界關注台積電龍潭案的規畫，廖泰翔指出，對於台積電自身規畫與布局，高市府百分百尊重，高雄市也會做好相關準備，包括土地、水、電等，未來楠梓園區會有第二園區納編，再生水也可提供達10.5萬噸，無論是一期或二期擴編，市府已做好相關準備。