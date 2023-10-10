大陸社群媒體近日流傳一段影片，廣西玉林市有6條狗排成一排，趴在地上打點滴，引發關注。視頻拍攝者透露，這些狗由於吃了五仁月餅，於是出現腸胃不適、消化不良，所以才要打點滴。對此，有網友調侃「整個保安系統全部癱瘓」；也有養狗的飼主表示，高油、高脂、高糖的月餅確實不適合狗狗食用。

玉林廣播電視台報導，近日在廣西玉林，一段狗子打吊針視頻引發熱議。畫面中6條狗子乖乖趴在地上，排著隊集體吊藥水，場面讓人難忘。視頻拍攝者透露，狗子是因為吃了五仁月餅導致生病。

對此，西北農林科大西安動物醫院一名工作人員透露，寵物是可以吃專屬的寵物月餅，但人食用的月餅儘量少吃，因為月餅中高油、高糖、高脂肪，對寵物有害。月餅中不可以吃的成分有葡萄乾、巧克力、洋蔥和木糖醇等。

至於寵物誤吃食物的後果，工作人員表示，葡萄乾會傷害寵物腎臟，甚至引發急性衰竭；巧克力影響寵物的神經系統和心臟功能，導致嘔吐腹瀉；洋蔥含有破壞寵物紅血球的硫酸鹽等成分，會引起貧血、血尿；木糖醇則會讓寵物釋放胰島素，出現嘔吐、血糖降低等症狀，例如虛弱、肢體不協調等。