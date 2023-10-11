據法國廣播公司報導，俄羅斯侵烏後被踢出聯合國人權理事會，本指望在本次理事會部分席位改選時重新贏回席位，結果失敗了。中國大陸雖獲連任，但得票屈居亞洲區最後。聯合國人權理事會第54屆常會目前在日內瓦舉行，周二進行部分改選，聯合國人權理事會總共有47個理事國組成，這次改選15席，相當於理事會三分之一的席位。新一屆理事會任期2024至2026年。

報導稱，按照章程，人權理事國應遵循公平地域分配原則，按區域集團分配席位，每個區域集團先預選，其預定的席位一般會在理事會上通過。但今年有兩大區域集團的候選人比席位多，一個是拉美和加勒比國家集團，一個是東歐國家集團，後者參選的國家包括阿爾巴尼亞、保加利亞，俄羅斯，三國只有兩席，多出一席。

選前，西方國家普遍擔心俄羅斯有可能重新贏得一席，因為選舉為不記名投票，而且許多發展中國家對烏克蘭局勢已經感到厭倦。美國副大使羅伯特·伍德警告說，假如俄羅斯連任「將是一個可怕的污點，有損聯合國的信譽」。

最終，193個成員國投票結果顯示：阿爾巴尼亞和保加利亞分別得票160和123當選，俄羅斯以83票落選。

人權觀察評論說，聯合國成員國向俄羅斯當局發出了一個明確的信號：「一個對無數戰爭罪和反人類罪負有責任的政府在人權理事會沒有位置。」

最近以來，人權組織以及西方外交官不斷發出信息，反對俄羅斯重新當選聯合國人權理事會成員國。

阿爾巴尼亞駐聯合國大使費里特．霍查（Ferit Hoxha）周一警告說，「人權理事大會將要做出一個重要選擇，以證明自己沒有把玩火者與消防隊員混為一團。」

他補充說，「那些侵略自己的鄰國，屠殺無辜者，那些故意摧毀民用設施，港口、田地的，那些流放兒童的，那些把酷刑和性暴力作為武器，無恥地違反國際法有關人權的規定，在人權理事會沒有他們的位置。」

人權捍衛者還譴責其他幾個國家的選舉或連任，特別是中國大陸，被指控侵犯維吾爾少數民族的權利。但位於亞太國家區域集團的中國大陸並沒有遇到風險，改選4席，只有4個候選國，不存在競爭。不過，中國大陸以得票154票排名末位。

人權觀察組織的路易斯．夏博諾認為：「這表明，如果在亞洲集團進行競爭，中國就會輸掉比賽，而這種情況本來就應該發生。」

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