據法國廣播公司引述德國《商報》報導，德國政府正在重組投資擔保，以使經濟更獨立於中國大陸。德國企業現在可以讓德國政府為外國投資提供擔保。在某些特定的國家，現在投資條件改善了很多，卻已經幾乎不再提供對華投資擔保。這是德國用來減少經濟對中國大陸強烈依賴的方式。

報導稱，德國政府決定改善德國企業對土耳其、印度和智利等國家的投資保障條件。如果公司在34個所列國家之一進行投資，則公司在發生損失時，自我承擔的損失將減到一半。在南美洲，這些國家包括阿根廷和巴西。在亞洲則包括印度、馬來西亞和越南等國家。非洲、巴爾幹地區的幾個國家和土耳其也在其內。此外，政府投資擔保手續費也有所降低。

報導稱，上述資訊來自德國聯邦經濟部的一分文件，該文件目前僅供《商報》獨家查閱。

投資保障是德國對外貿易政策的核心。如果公司在發展中國家和新興國家投資，可以向德國政府申請保險。報告稱，今年，德國政府在六月之前為約300億歐元的海外投資做了擔保，以防範徵用、戰爭或違法等風險。

德國政府此前已要求德國企業減少對中國大陸的依賴。多家媒體此前已報導過，德國政府現在已經幾乎不對對華投資提供擔保。但企業淡定應對這一新的現實。