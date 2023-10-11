自2007年以來統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas），本月7日突襲以色列境內，殺害大批民眾並擄走150名平民當人質。

哈瑪斯滲透邊境，派出戰鬥人員進入邊境社區和軍事設施，種種前所未見之舉震驚全球，並讓許多人提問哈瑪斯的能力與戰略到底為何。以下為美聯社彙整資料。

● 哈瑪斯是什麼？

哈瑪斯是一個由居住在加薩的巴勒斯坦難民雅新（Sheikh Ahmed Yassin）於1987年創立的團體。

哈瑪斯這個字是阿拉伯文「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic Resistance Movement）的縮寫。這個名字意在顯示這個組織的根源，以及其與「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）這個1920年代起源於埃及的遜尼派世界最重要團體之一的早期關聯。

哈瑪斯曾矢志消滅以色列，不僅發動多起自殺炸彈攻擊，也對平民和以色列軍人發動致命襲擊行動。

美國國務院1997年將哈瑪斯列入恐怖組織名單。歐洲聯盟（EU）和其他西方國家也將哈瑪斯視為恐怖組織。

哈瑪斯2006年在巴勒斯坦議會選舉贏得多數席次，2007年以暴力手段從法塔組織（Fatah）主導的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）手中奪下加薩走廊控制權，自此法塔僅控制約旦河西岸地區（West Bank），而加薩地帶由哈瑪斯支配。

對此，以色列做出封鎖加薩的因應作為，以限制人貨進出做為阻止哈瑪斯研發武器的手段。這樣的舉措搞垮了加薩地區的經濟，巴勒斯坦人指控以色列根本是在進行集體懲罰。

多年來，哈瑪斯有著卡達和土耳其等阿拉伯國家的支持，近來更向伊朗和其盟國靠攏。

● 哈瑪斯的領袖有哪些人？

哈瑪斯的創始人兼精神領袖是雅新。他肢體癱瘓、以輪椅代步，在以色列監獄中度過多年，曾負責監督哈瑪斯軍事部門成立，該部門1993年首度發動自殺攻擊。

以色列部隊多年來持續鎖定哈瑪斯諸位領袖，並於2004年擊斃雅新。

雅新身亡後，先前逃過以色列刺殺行動的流亡人士馬夏艾（Khaled Mashaal）不久便成了哈瑪斯領袖。

目前哈瑪斯的領袖包括加薩地區的辛瓦（Yehia Sinwar）以及流亡中的哈尼雅（Ismail Haniyeh）。兩人上台，哈瑪斯領導階層與伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等盟友再結盟，自此之後，哈瑪斯許多領導人改在貝魯特落腳。

● 哈瑪斯的訴求為何？

哈瑪斯向來主張以暴力手段解放以色列占領下的巴勒斯坦地區，並以消滅以色列為目標。

哈瑪斯不僅多次發動自殺炸彈攻擊，也頻頻從加薩朝以色列發射火箭，多年來數量多達數萬枚，且火力日益強大。

在以色列封鎖下，哈瑪斯靠連結加薩和埃及的地下隧道網絡走私武器，更利用攻擊隧道砲轟以色列。

近年來，哈瑪斯重心似乎更著重於管理加薩，勝於攻擊以色列。

● 哈瑪斯為何選在此時動手？

以色列近年來在未就以巴衝突讓步下，便與多個阿拉伯國家簽訂和平協議。美國這幾年並忙著斡旋以沙關係正常化，欲藉以色列和沙烏地阿拉伯結盟之力，抗衡替哈瑪斯撐腰的沙國宿敵伊朗。

與此同時，以色列新的極右派政府不顧巴勒斯坦反對，力求鞏固以色列在約旦河西岸的屯墾區。

哈瑪斯領袖表示逼他們發動攻擊的原因有四，一是以色列鎮壓約旦河西岸武裝分子，二是以色列持續從事建設屯墾區這項被國際社會視為違法的行為，三是以色列監獄中關押數以千計巴勒斯坦囚犯，四是以色列持續封鎖加薩。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1121011