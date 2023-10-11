預報員表示，「非常危險」的4級颶風利迪亞（Lidia）今天在墨西哥太平洋海岸登陸，可能引發洪水和土石流。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）稍早表示，民防人員處於戒備狀態，並已部署約6000名武裝部隊來協助居民。

美國國家颶風中心（NHC）表示，利迪亞在熱門海灘度假勝地瓦拉塔港（Puerto Vallarta）附近登陸，最大持續風速約為每小時220公里。

國家颶風中心公告指出，「威脅生命的強風和釀災的豪雨，正在墨西哥中西部內陸蔓延。」

國家颶風中心指出，利迪亞登陸前迅速增強到沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale, 颶風強度指標，共5個等級）的第2級。

在墨西哥和外國遊客常常造訪的瓦拉塔港，店家稍早用木板封住窗戶並堆放沙袋，以防淹水。

29歲的拉莫斯（Luis Ramos）說道：「它直撲我們而來。」

一些地區學校停課，居民忙著避難。