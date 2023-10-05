美國拜登政府今天宣布在德州南部放棄執行26項聯邦法律，以達成在邊界築牆阻擋非法移民。這是拜登政府首次動用強大行政權，前總統川普在執政時期經常動用這項權力。

美聯社報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security）在聯邦公報發布公告，宣布啟動在德州史塔郡（Starr County）築牆的計畫，但未提供太多細節。史塔郡位處忙碌的格蘭河谷段（Rio Grande Valley Sector）邊境巡邏隊轄下，這個區段有「大量非法移民入境」。

根據美國政府資料，現行財政年度至今，管理範圍涵蓋德州21個郡的格蘭河谷段邊境巡邏隊記錄到的非法入境人數，已達24萬5000人左右。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在公告中表示：「為了在計畫的區域防止非法入境美國，目前有迫切且立即的需要在美國邊界一帶建造實體屏障與道路。」

美國國土安全部為了能夠動用2019年美國國會邊界築牆撥款而放棄執行的聯邦法律，包括清淨空氣法（Clean Air Act）、安全飲用水法（Safe Drinking Water Act）和瀕臨滅絕物種保護法（Endangered Species Act），以避免費時的審查和違反環境法相關訴訟挑戰。

美國海關與邊境保護局（CBP）今年6月宣布築牆計畫，可能使當地現有邊界屏障系統延長最多32公里；並已於8月開始收集公共意見。

在川普（Donald Trump）執政時期，美國聯邦政府從2017年至2021年1月一共在西南部邊界建造了724公里的圍牆。儘管拜登（Joe Biden）政府上台後不久便暫停築牆，德州州長艾波特（Greg Abbott）又恢復興建。

拜登政府曾在2021年1月20日宣告終止在邊界築牆，表示「建造一面綿延整個南部邊界的巨牆，並非嚴肅的政策解方」。美國國土安全部今天的決定卻與當年的態度相違背。

不過，美國海關與邊境保護局今天發布聲明表示，這項築牆計畫與2021年的宣告相符。「國會為了在格蘭河谷建造邊界屏障提撥了2019財政年度資金，國土安全部有義務動用這些資金用於撥款目的。」

拜登領導的民主黨政府近幾個月面臨愈來愈多非法移民利用南部邊界進入美國的壓力，包括9月底有數千人從伊格帕斯（Eagle Pass）入境。但國土安全部今天宣布的消息仍引發民主黨政府內部政治辯論。