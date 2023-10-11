時隔50年，以巴軍事衝突再度升級，戰火可能全面擴大，除了點燃衝突的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」，外界也把矛頭指向可能暗中提供支援的伊朗甚至俄羅斯。俄國總統普丁（Vladimir Putin）昨天總算打破沉默，對突如其來的戰火發表看法。

綜合《莫斯科時報》、《以色列時報》報導，以巴衝突進入第4天，普丁10日首度對此事公開表態。他在會見伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）時表示，對於遭到戰火波及的民眾表達哀悼與關切，同時痛批這是美國「中東政策失敗的明顯例子」，導致局勢走到這一步。

Russian President Vladimir Putin says that the Israel-Gaza conflict shows the “failure” of Washington’s Middle East policy and calls the creation of “an independent sovereign Palestinian state” a “necessity”https://t.co/vmS08ShXqN — TRT World (@trtworld) October 10, 2023

普丁指責美國政府「沒有考慮巴勒斯坦人的根本利益」，「華府試壟斷管理（衝突），卻不關心找出一個雙方都能接受的妥協方案。」

在哈瑪斯發動多年來規模最大的攻擊後不久，莫斯科當局就表示，讓巴勒斯坦人建立一個獨立國家，才是實現和平「最可靠」的解決方案，並指中東應該為此作好準備。

俄羅斯過去和以色列是親密盟友，不過就在以國向烏克蘭提供人道援助並表達支持後，雙方關係開始走下坡。即便如此，俄方仍展現中立態度，持續斡旋好讓以巴衝突早日告一段落。