有網友在臉書社群爆料指10月9日一名正妺搭台鐵自強號列車，在台南往高雄區間時，疑遭前座男乘客假借整理行李物品，頻頻回頭偷瞄正妹大腿，讓女子感覺被對方眼神騷擾。鐵路警察局台南分駐所表示，迄今未接獲當事人報案，若當事人覺得遭對方眼神性騷擾，可向警察機關提出性騷擾申訴，警方會依法辦理。

有網友在臉書「社會事新聞影音」P0文指出，國慶連假期間於9日搭乘台鐵101車次自強號列車，上午7點47分行經台南往高雄方向時，前方一名男乘客假借整理行李物品，不斷回頭盯著後座正妹大腿猛瞧，讓女生感覺「被男子眼神騷擾了」，PO文引發熱烈討論。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所所長余佳臻表示，經查證，截至目前尚未接獲民眾報案，呼籲民眾如果在列車發生這種情形，可向列車長反應，也可向警察機關提出性騷擾申訴，警方會依法辦理。

警方也指出，經檢視爆料影片並未發現男子有偷拍或伸手碰觸女子大腿行為，如涉及偷拍或伸手碰觸女子大腿行為恐涉及刑責，但即使是對方眼神讓女子不舒服，女子也可依法提出申訴，由發生地警察機關通知男方到案說明，並接受調查。