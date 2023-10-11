桃園市58歲褚姓女子在國慶日當天向警方報案，指稱已3天聯繫不上獨居的65歲的哥哥，中壢警分局普仁派出所獲報不敢大意，通報消防隊救護人員並派遣正在巡邏的警員林冠佳、蕭羲翔火速到場查看，破門之後才發現褚男竟因中風躺在地上已3天，沒有進食非常虛弱，救護人員也趕緊將人送醫，所幸並無生命危險。

褚女因為連繫不上哥哥心急如焚，報案後也跟著員警抵達哥哥住家，一群人敲打褚男住處大門，聽到屋內有微弱的回應聲，員警趕忙協助聯絡鎖匠迅速到場開門，救護人員也抵達現場，才知道原來褚男因為中風躺在地板上3天了，因為沒有進食導致十分虛弱，救護人員也趕快將褚男送醫。

褚女因為哥哥及時獲救，頻頻向警方道謝，說如果沒有警方的協助，她真的不知道該怎麼辦，感謝警察熱心幫忙，讓哥哥能即時得到救援及救護。警方也呼籲民眾，倘若有年事已高且獨自居住的親人，請務必時常聯絡並取得住處鑰匙，若萬一發生緊急狀況，可立即撥打119、110報案。