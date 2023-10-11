IDC針對2023年個人電腦使用和追蹤報告中顯示，今年第三季全球PC出貨量繼續螺旋式下降，全球出貨數量為6,820萬台，年減7％。

IDC指出，儘管市場需求和全球經濟仍然低迷，但個人電腦出貨量在過去兩個季度均有增加，年減下降速度趨緩，這表明市場已經走出低谷。

市場前五大龍頭分別為聯想、HP、Dell、蘋果、ASUS。第三季衰退幅度最高的為蘋果，衰退23.1％，僅有HP逆勢成長6.4％。

傳統 PC包括台式機、筆記本和工作站，不包括平板電腦或x86服務器。可拆卸平板電腦和平板電腦是個人電腦設備跟蹤的一部分，但在該報告中沒有涉及。

IDC認為，儘管五大廠商中多數的出貨在本季度都出現了兩位數的下滑，但蘋果公司出貨量大幅下滑是由於與去年同期相比不利，其在 2022 年第三季度的停產中恢復，表現較好。此外，惠普的增長主要歸功於庫存的正常化。