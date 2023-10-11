受疫情影響，近幾年雖然國旅表現不佳，但露營這種貼近大自然的旅遊方式卻意外受到關注，然而當各國開放國門後，近日民眾大多選擇出國遊玩，有網友就好奇指出，IG上已經很少看到有人去露營了，「露營是不是已經下神壇了？」

鄉民「xvited945」今（11）日在PTT八卦板表示，過去一段時間高級露營非常紅，且不少高級露營的價格隨便就破萬，價格比五星級飯店還要貴，但最近網路上卻很少看到有人分享去露營，反而都瘋狂出國，有些人去日本、韓國、泰國，有錢有閒的甚至會去美國long stay，「露營是不是已經下神壇，被看破手腳是騙盤子的了？」

不少網友狂酸「能出國，誰要待國內給人盤」、「都在機場了，誰還在露營」、「一個晚上破萬的那種，真的不如住飯店」、「露營只是換個地方喝酒而已」、「這種假露營之前是因為疫情被商人炒一波，現在可以出國了誰還玩這個」。

不過也有部分網友反駁「真的認真在露營的不會上網」、「表面風光，實際體驗跟想的完全不一樣，真不是跟風仔能忍受的體驗」、「現在才是露營的好時機，你把別人的高級設備3折收，然後去空空的營區，爽R」。