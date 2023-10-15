田姓男子日前在網路上結識一名女子，雙方相談甚歡，女子佯稱12日入境時被海關扣留，要求田男代為繳交罰金，所幸田男驚覺事情不單純，立刻向航空警察局台北分局報案，員警在場埋伏，當場逮捕欲取款的楊姓男子，楊男聲稱是聽從指示，園方認定他是詐團成員，訊後依法送辦。

田姓男子14日晚間6時40分許報案，指他在9月初在網路社交軟體上認識一名女子Ellie，Ellie告知將於10月10日來台旅遊。10月12日某不明男子傳訊給他表示Ellie於10月12日入境台灣時，因攜帶超額現金遭海關扣留，需要他幫忙繳交罰金1200美金，約台幣3萬8580元才能放行，因對方持續催促他繳交罰金，雙方昨晚7時時在松山機場交付罰金，田男懷疑自己可能遇到詐騙，同時尋求警方協助。

航警局台北分局獲報後立即調派線上警力於現場埋伏，楊姓男子晚間7時14分許出現向田男取款，埋伏員警立即上前控制楊男，經釐清案情後，依詐欺罪移送台北地方法院檢察署偵辦。

航警局再次呼籲，國人網路交友應審慎小心，詐欺類型、手法與話術不斷更新，有了很多演化與型態。民眾應該加強識別詐騙相關資訊，呼籲民眾切勿輕易上當，若有疑問，請記得撥打110或165反詐騙專線求證。