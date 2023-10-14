國旅過去幾年來，一直是網路熱門話題，不少人都指出，出國玩開銷比國旅還少。就有一名網友PO文詢問大家玩過最廢的國旅景點，引起熱烈討論，超過400個鄉民留言發表意見。

原PO在PTT八卦版發問「你玩過國旅最廢的景點」，他舉出自身經歷，點名台東水往上流，出發前滿心期待，原以為是瀑布逆流而上的奇景，抵達後失望不已，到現場才發現只是一條水溝，嘲諷「可能我資質不足看不出來是怎樣的道留法」，詢問大家心目中最廢的國旅景點。

鄉民紛紛留言：「眷村啊，只會辦海報展，完全不知道是有啥好玩的」、「老街吧，每個老街都沒特色了」、「動不動就台版XXX，超過9成都很鳥」、「高跟鞋教堂最莫名其妙」、「白河電影文化城，一片廢墟還賣門票，會氣死」。其中有網友指出，近年台灣很流行仿日景點，在鄉下蓋鳥居，放幾個燈籠，出租和服，營造出國風情：「旅遊不就是要體驗當地文化，結果我們景點拼命模仿別國，這都能覺得好玩，不知所云」。

但也有人替國旅緩頰，認為花東地區真的值得去：「花東還是不錯啦」、「清水斷崖、太魯閣都滿值得的」、「司馬庫斯滿棒的」、「推文反指標，每個點都必去」、「晚上去高美濕地，看星星和風機聽潮汐超療癒」。