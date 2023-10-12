近年國旅住房貴，加上品質不佳，引起民眾抱怨連連，甚至自我嘲諷「台灣人窮到只能出國」，氣象主播王軍凱原定明年春節去中部旅行，沒想到提早五個月訂房，房價居然貴到不可置信，讓他無奈表示決定把錢省下來。

王軍凱原本預計明年春節要去中部走走，搶先訂了一家雖然公共設施稀少，但口碑品質不錯的酒店，接著在臉書曬出訂房確認單，只見四間房兩晚竟要價超過十萬元，嚇得他倒抽一口氣表示：「還是把錢省下來好了」，接著搶先曝光明年春節的休假計畫「在家裡打麻將打到天荒地老」。

王軍凱表示自從主持節目後，遭外界誤解到哪裡都被招待，他表示每次出遊基本上都是自己掏腰包出錢，畢竟這樣才能心安理得，也才能夠說實話，接著開玩笑表示：「被免費招待住的最過癮的，是兩年前的春節，被抓去隔離旅館住了12晚，沒有花半毛錢」。

對此，網友紛紛留言：「 兩晚十萬不是重點，重點是在於酒店能給什麼樣的對等服務」、「10萬建議出國」、「窮到只能出國玩了」、「省下來、去日本比較划算」、「可以出國了！台灣實在太離譜」、「國旅真的貴，去年底去花蓮三天兩夜要破十萬」、「春節出國也是貴，所以在家耍廢就好」、「太神奇的價格了，我不行呀」、「春節不怕沒生意，所以才敢狂割韭菜」。