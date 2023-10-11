以巴衝突持續擴大，外界關注我國對於在以色列僑民有無撤僑計畫？外交部今天表示，我國駐以色列代表處與目前在以色列130多位僑民及國人保持密切聯繫，會持續密切關注及評估相關情勢發展，並依據緊急應變計畫及參酌實際情況，全力維護在以國人及僑胞的安全。

為反擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的突襲，以色列國防軍日前圍困迦薩地區，將該地全面封鎖水電、糧食，但哈瑪斯仍持續偷襲，為防巴勒斯坦難民大量湧入，埃及當局決定關閉邊境，部分航空公司往來以色列的國際航班也已陸續取消或大量減班。

外交部表示，以色列與哈瑪斯的衝突緊張情勢持續升高，陸續有航空公司取消飛往以色列班機。外交部再次籲請國人近期避免前往以色列旅遊及非必要行程，並提醒正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並儘快離開以色列。

至於是否撤僑？外交部表示，我國駐以色列代表處與目前在以色列130多位僑民及國人保持密切聯繫；外交部及駐處會持續密切關注及評估相關情勢發展，並依據緊急應變計畫及參酌實際情況，全力維護在以國人及僑胞的安全。