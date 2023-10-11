美國總統拜登10日在白宮發表演說，譴責哈瑪斯攻擊以色列。（美聯社）

對於哈瑪斯襲擊以色列，以色列也正式宣戰，前立委郭正亮指出，美國百分之一萬是以色列最優先，對全球影響就是，對烏克蘭和台灣都非常不利，「我認為烏克蘭就是連帶的受害者，另外一個當然就是台灣！」

對於哈瑪斯襲擊以色列，以色列也正式宣戰，郭正亮9日在網路節目《亮點交鋒》分析， 此事件對全球影響就是，對烏克蘭和台灣都非常不利，美國百分之一萬是以色列最優先，大家可能無法想像以色列對美國影響力有多大。

郭正亮披露，美國最大的遊說團體，就是猶太人，民主共和兩黨都一樣。美國民主同盟背後的福音教派也是非常挺以色列，美國主流媒體背後，除福斯集團之外，幾乎都是猶太人。好萊塢八大幾乎都是猶太人，甚至演員有四分之一是猶太人。美國政治參謀、會計師、華爾街金融界、知識分子，一片都是猶太人。

郭正亮指出，美國一定是先顧好以色列，美國最近幾天的媒體，鋪天蓋地都是這件事，平均用兩版到三版的版面在討論。

郭正亮認為，相對有一些國家會被忽略，被忽略最嚴重的一定是烏克蘭，「所以我認為烏克蘭就是連帶的受害者，另外一個當然就是台灣！」郭直言，美國在忙以色列的時候，台灣不要亂來！變成這樣、就會變成這種氛圍。