農業部農田水利署計畫與光電業者合作，預計在美濃獅子頭渠道蓋太陽能光電板增加綠電，結果遭到地方居民一面倒的反對而喊卡。（林雅惠攝）

農業部農田水利署計畫與光電業者合作，預計在美濃獅子頭水圳蓋太陽能光電板增加綠電，結果遭到地方居民一面倒的反對下喊卡。

高雄旗美地區市議員朱信強表示，居民今年8月得知中央農業部想在美濃5處水圳蓋光電板後，強烈反彈，認為高雄美濃、旗山區為昜淹水地區，灌、排圳溝搭建光電面板該如何清疏淤泥，於是他向立委吳怡玎陳情，8月邀請農田水利署高雄管理處及地方民眾一起開會討論說明，結果民眾強烈反對興建光電板，提出疑問但農水署高雄管理處避重就輕，針對問題無法回答，因此9月再次召開地方協商，農水署高雄管理處一樣避重就輕，無法回答居民疑慮，居民非常憤怒不解。

高雄市旗山廣福手巾寮往溪州大橋排水溝上太陽能光電面板於2022年底己搭建完成。（林雅惠攝）

朱信強表示，由於興建光電面板的權責機關最後決定權是在高雄市政府，他因此日前在市議會提出質詢，請副市長林榮欽回答在水圳興建光電板是否不妥，當時林回答確實不妥，也間接回應不興建的決定。

不過旗山廣福手巾寮往溪州大橋排水溝上面板己搭建完成，當地居民反彈表示，他們在不知情也沒舉辦地方說明會情況下，被政府強制在地方蓋太陽能光電板，連抗議的機會都沒有，美濃居民抗議順利喊卡，旗山人也想要抗議來要求拆除。

高雄市旗山廣福手巾寮往溪州大橋排水溝上太陽能光電面板於2022年底己搭建完成。（林雅惠攝）

美濃區原本預計在5處獅子頭圳蓋光電板的地域，分布在清水里2處、龍肚里及福安里、中壇里各1處，得知不興建拍板定案後，朱信強開心表示，受農民及里長請託服務，能有這樣的結果相當安慰，他也不希望因為水圳蓋光電板，而破壞了旗美地區原來的美麗風貌。