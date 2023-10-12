LUXGEN董事長左自生特別感謝n7專案會員們和各方合作夥伴的支持，宣示隨著全產品線步入「純粹亮點」世代，服務也將煥然一新，以「無限可能」的全新品牌內涵出發，推出「電抵家」專業家充服務與「LUXLIFE」多元保修服務，整合裕隆集團最完整的全域移動服務資源。

專案會員萬元預購方案，即純電代言人即日起至10月23日止、純電夥伴則為10月15日起至10月23日止，完成萬元預購金繳交，即可依專案承諾選購最低百萬入主n7優惠價格並獲得優先交車序位。

LUXGEN n7新世代純電休旅推出正是《PURE for all純電未來藍圖》中的第一步「Pioneer」，經歷海內外各種環境與嚴苛的測試驗證，提供消費者最適合、優質的新能源產品，n7擁有7大產品亮點，其一純電動力技術，續航里程505公里，並具有零百加速7秒內的優異性能表現。其二完整充電解決方案，在透過高功率DC充電支援下，電量在30分鐘內可從10%充電至80%，而且公眾充電服務佔比全台灣覆蓋達80%以上，將大幅消弭消費者的旅程焦慮；同時支援V2L車外供電，提供駕駛日常生活更智慧安全、更多元實用的使用情境。亮點還有多變舒適空間、數位科技座艙、空氣力學造型、智慧駕駛輔助、車聯網應用生態。

價格方面，LUXGEN於10月12日15時起，正式開放純電代言人、純電夥伴們預購，n7正式推出「n7 5人亮點版」(純電會員預購價129.9萬)、「n7 7人亮點版」(純電會員預購價134.9萬)，這個價格的制定，等於是台灣電動車價格親民化的開始，與國產燃油版中型SUV價格幾乎一致，讓燃油車轉電動車無痛轉移，將會是台灣電動車普及化的關鍵一步。

「Recharge」充電服務方面，LUXGEN與YES！來電、TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及NOODOE等七家充電營運商合作，透過LuxClub APP和會員點數回饋機制的整合，全力建構新能源車充電生態圈，涵蓋多數主流充電營運商，高達80%以上的市場覆蓋面積，2023年底總充電槍數超過2000槍，2024年底預計超過4000槍(快充槍數占總數1/3以上)。