揚秦旗下擁有4個品牌，截至10月初早午餐品牌「麥味登」全台823家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數100家、咖啡簡餐品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台5家，並推出和風涮涮鍋新品牌「涮金鍋」跨足火鍋市場。

揚秦斥資近1000萬元，於桃園市中路商圈打造「涮金鍋」首間示範培訓店，76坪規模設有70個座位。總經理林麗玲表示，開幕以來各餐期均滿座，其中假日翻桌率達4.5次、平日亦超過3次，客單價約500元，首月營收目標達200萬元。

卓靖倫認為，火鍋屬於紅海市場、且服務至關重要，因此「涮金鍋」將以合資經營的「類直營」模式展店，門市規模估落於50～100坪，針對商圈調整產品類別及項目，並逐步建置後場管理供應鏈系統、穩定供應食材品質，長期目標達100家店規模。

展望後市，卓靖倫認為餐飲業發展走向零售化，不只是價格帶、還會有更多品類。揚秦像在百貨店中的不同樓層，打造不同定位、且互不衝突的品牌，未來將鎖定區域住宅區，希望在鄰近既有品牌門市開出街邊店，打造品牌生活圈，爭取更多消費者日常用餐商機。

對於集團未來發展方向，卓靖倫認為，揚秦旗下品牌目前主要都是提供鹹食類餐食，還缺乏銜接餐與餐間的甜品類產品，而定位為咖啡簡餐店的「REAL真．Cafe．Bread」有填補此空缺的機會，後續將透過調整增加甜品、禮盒等產品來強化競爭力。