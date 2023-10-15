時代力量於今（15）日舉辦「堅持改革 無所畏懼」8周年黨慶暨感恩募款餐會，宣布2024不分區立委提名名單，排名第一的是前台中市副市長林依瑩，第二則是曾代表綠黨參選立委的王寶萱，其餘有政治素人、前議員等，分別推動8項時力主張價值。時代力量主席王婉諭說，區域、不分區目標5席，力拼8席。

時代力量提名8席不分區立委分別是林依瑩（前弘道老人福利基金會執行長、台中市副市長）、王寶萱（前綠黨桃園市立委參選人）、宋國鼎（前苗栗縣議員）、江盛（婦產科醫師）、陳泰源（房仲、作家）、陳昱安（全國外送產業工會創會理事長）、余佳倩（時力發言人）、鄭侑青（前高雄市議員候選人）。

時代力量指出，8名不分區參選代表將分別推動長照社福、尊嚴善終、交通改革，捍衛人權公義、空間正義、勞動權益的價值，針對區域立委則有前議員參選人徐郁雯、現任立委王婉諭和邱顯智，立委陳椒華則因身體狀況，未投入參選，轉做輔選作業。

對於前立委黃國昌傳言要加入民眾黨，列入不分區第一，時力主席王婉諭說，這件事不是只有今年討論，黃早在2020年就淡出黨務，每一個黨員有自己選擇的自由，她尊重對方，但就她理解，加入各黨不分區都要加入該黨，時力也規定不能雙重國籍。