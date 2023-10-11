國民黨主席朱立倫10日表示，前高雄市長韓國瑜是重要的成員，前一段時間也邀請他當副主席，希望協助2024大選，但韓國瑜今上午受訪給了軟釘子，他只考慮到個人在這次輔選，能夠扮演什麼角色，不在乎職務。對此中廣董事長趙少康受訪時表示，國民黨好幾個副主席，增加有限，若是不分區，帶國民黨立委去打仗，韓粉動員起來，效果會更好。

趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，11日在中廣大樓舉行記者會，侯友宜、韓國瑜現身同台。會後趙少康受訪時被問及，韓國瑜若接任副主席，對侯友宜選情是否有幫助，趙說，可能都有啦，不如讓他當不分區，國民黨好幾個副主席，增加有限，若是不分區，帶國民黨立委去打仗，韓粉動員起來，效果會更好，最後怎麼決定，還是看朱主席。

至於韓國瑜若在黨內有職位，是否會比較好談「在野整合」，趙說，有好有壞，好的話是有政黨職位，不好是說反而太嚴肅太正式。韓國瑜私下跟雙邊都很熟，也跟柯文哲在市政府合作過，「真的有心做，在什麼位置上都可以做，無心做在什麼位置上都做不成。」

趙少康強調，民意6成贊成下架民進黨，這就是民意，民意要合，就看怎麼合而已，只是柯文哲趕快講定一種方式，10天講8種不同講法，到底要怎麼樣，講定一種方式比較好談，否則的話一天一遍，不同講法就比較難談。

照說，國民黨很有誠意，侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭，已經算是很有誠意，呼籲民眾黨不要一直拋條件，「他們常常罵說，老共談判要先提條件，柯文哲不是也先提條件，那怎麼談，乾脆不要提條件，大家先坐下來，雙方坐下來談，都可以談。」