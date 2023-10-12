空勤總隊特搜員李承勳將疑似高山症患者攙扶下機，轉搭救護車送醫救治。（空勤總隊提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣12日發生2起山難事件，52歲男性山友12日在仁愛鄉奇萊稜線疑似高山症，無法繼續行程報案；另58歲女性登山客也是疑似高山症身體不適，於東郡大山北鞍營地待援，空中勤務總隊接獲南投縣消防局通報，出動直升機吊掛救援，所幸就醫後均無大礙。

52歲男性山友與朋友共3人，11日上午從屏風山入山攀登奇萊山，預計12日傍晚前下山，未料他們行經奇萊山稜線時，其中52歲男子疑似高山症，休息後狀況仍沒有好轉，評估無法自行下山，隊友報案救助。

南投縣消防局考量時間急迫性，加上山區天候允許，申請空勤直升機救援，成功將男山友吊掛並降落花蓮縣德興棒球場，轉送花蓮慈濟醫院救治。

另58歲女性登山客也是疑似高山症身體不適，於東郡大山北鞍營地待援，空勤總隊接獲通報派遣黑鷹直升機飛抵東郡大山北鞍營地，因該處地面高低不平、飛機採虛飄觸地方式著陸，並由特搜員李承勳將患者攙扶上機，飛機隨即起飛降落竹山消防訓練中心，將患者送往竹山秀傳醫院醫治。