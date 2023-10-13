櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於112年9月20日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

國泰投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站。

《櫃買市場》兆遠11月1日起終止櫃檯買賣
淡古志工組「鐵馬餐車」 20日到古蹟享用私房茶點
《金融》國泰投信攜手悠遊付 開拓「電支基金投資」新業務
#終止櫃檯買賣 #國泰投信 #20日 #007 #44