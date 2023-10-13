櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於112年9月20日之最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。

國泰投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站。