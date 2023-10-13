達發將自興櫃轉上市掛牌，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣開標結果，最低得標價格403.51元，最高得標價格590元，得標加權平均價格434.84元。

達發業務可分為二大事業群，有線通訊事業部可分為寬頻固網、乙太網路二大主要產品線，受惠於北美、西歐、印度與南美等區域國家推動寬頻網路基礎建設，積極布建光纖網路，帶動寬頻固網產品線營收成長。無線通訊事業部可分為藍芽音頻、衛星定位二大主要產品線，因TWS耳機在消費性耳機市場比重持續升，達發更研發低延遲藍芽耳機，可將原本延遲200ms的規格做到10ms，獲得美系電競耳機大廠採用，衛星定位產品主要撘載於穿戴式裝置，除了智慧手錶、自行車錶、GPS定位器之外，將會往無人機、資產追蹤等市場發展，未來更將隨著聯發科往車用晶片發展的腳步，往車用電子邁進。

展望2024年，法人預估，達發2024年營收成長上看逾1成，且因客戶恢復拉貨動能，預期庫存呆滯損失將大幅減少，故毛利率將優於今年，全年獲利更有機會逼近一個股本。