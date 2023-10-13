巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六發動突襲，讓以色列軍隊來不及防禦，導致上千民眾慘遭殺害，還有上百人被劫為人質。以色列立刻展開回擊，初步先以飛彈轟炸加薩走廊內的哈瑪斯軍事據點，緊接著還要發動地面作戰。不過專家指出，想要進軍加薩看似容易，實際上卻是困難重重，因為在面積不到400平方公里的加薩走廊地帶，哈瑪斯控制了密密麻麻的地下隧道，宛如一座地底迷宮，以軍一旦進入，恐怕將面臨重大傷亡。

Islamic Jihad basically reveals parts of its tunnel network in Gaza where it fires rockets towards Israel. pic.twitter.com/TNFbqMen0s — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 11, 2023

英國媒體BBC報導，加薩走廊的地下隧道分成兩種：一種是通往以色列的「越界隧道」，另一種是穿梭在加薩市地底的「城市隧道」。

以色列瑞赫曼大學（Reichman University）地下軍事專家里奇蒙-巴拉克（Daphné Richemond-Barak）表示，一般來說，「越界隧道」用來潛入以色列竊取情報或進行突襲，因此結構比較粗糙，沒有修建太多防禦工事。

但「城市隧道」卻截然不同，位於地下30公尺之深，哈瑪斯修築這種地下建築的目的，除了走私貨物或通訊外，還可以長時間躲藏其中，相對也較為通風。隧道的出口通往民宅、清真寺或學校，據信遭到俘虜的人質就關在這些地道中。

報導指出，在以色列撤出加薩走廊（2005年）前，加薩居民已經開始建造隧道，2年後，哈瑪斯控制了加薩走廊，隧道也愈蓋愈多，估計總長長達500公里，超過倫敦地鐵（400公里），被以色列人暱稱為「加薩地鐵」。

以色列國防軍發言人形容，整個加薩走廊如同被分成上下兩層，「地上是平民居住的地方，地下是哈瑪斯所在地。」以色列軍隊若是貿然攻入，很可能直接踏進哈瑪斯設下的陷阱，被炸彈襲擊、面對缺氧的風險，或被迫進行一對一肉搏戰。

里奇蒙-巴拉克指出，以軍就算不走進隧道，進入加薩後，光是守住地面就很困難，因為不知道敵人會不會忽然從地下竄出來，「你必須守著一些看不見的東西。」