以巴熱戰期間，黎巴嫩真主黨也持續與以色列交火。

以色列軍方昨（13）日對加薩走廊北部地區民眾下達最後通牒，要求他們24小時內撤離，專家推測，以軍正準備發動地面作戰，進攻加薩。不過另一方面，也有人認為以軍不敢輕舉妄動，因為北部黎巴嫩邊界還有另一個更可怕的敵人：真主黨。

美聯社、半島電視台報導，真主黨（Hezbollah）成立於1982年，主要金主是伊朗什葉派穆斯林，成立目的是要反抗以色列、趕走西方勢力，目前是黎巴嫩主要的反對派政黨。

真主黨對外以兵強馬壯的形象著稱，號稱擁有10萬大軍，以及數量龐大、可以「打到整個以色列」的精準火箭和飛彈。論軍備實力，真主黨比哈瑪斯更讓以色列害怕。

Hezbollah has published a video of their anti-tank missile attack on a group of Israeli soldiers today.



They fired the missile across the border wall from Lebanon pic.twitter.com/rcoefHnfZ2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2023

2006年，真主黨因綁架以色列2名軍人，導致以色列猛烈轟炸黎巴嫩南部，爆發以黎危機，自此雙方關係持續緊張。如今以巴衝突再起，熟悉真主黨的軍事專家卡西爾（Qassim Qassir）表示，真主黨「不會容忍哈瑪斯被摧毀，也不會讓加薩獨自面對地面入侵」。一旦以軍進攻，真主黨「必然做出回應」。

本週以黎之間交火已造成3名真主黨士兵、1名以色列軍人戰死。真主黨領袖納斯拉亞（Sayyed Hassan Nasrallah）至今尚未做出回應。美國緊急調派福特號航母打擊群前往東地中海坐鎮，國際社會也紛紛呼籲克制，就怕一個擦槍走火會擴大戰爭，讓更多國家、人民陷入崩潰，難以復原。