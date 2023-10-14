外界預測以色列即將對人口稠密的巴勒斯坦領土發動地面攻擊之前，以色列軍方今天指出，地面部隊過去24小時內已對加薩進行突襲。

法新社報導，以色列軍方聲明指出，「過去24小時，以色列國防軍（IDF）已在加薩走廊（Gaza Strip）進行局部突襲行動，以完成清除這個地區恐怖分子和武器的任務。」

根據聲明，這次突襲任務也包括搜尋失蹤人員。

以色列地面部隊發動突襲之際，以軍持續空襲加薩走廊，巴勒斯坦武裝分子也以火箭還擊。

哈瑪斯集團（Hamas）7日對以色列發動攻擊，殺害1300多人，其中多數為平民百姓，雙方爆發戰爭。

這些武裝分子還綁架約150名以色列人和外國人士。

以色列隨即對加薩進行報復性空襲，已造成當地約1800人喪生和人群流離失所。

以色列今天警告加薩走廊北部110萬居民撤離，但此舉遭受聯合國譴責。（譯者：徐睿承）1121014