尼坦雅胡14日赴加薩邊境附近的前線視察以色列官兵。

（10月15日00:28更新IDF聲明）巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間猛烈交戰至周六（14日）進入第8天。以色列總理尼坦雅胡周六視察位於加薩邊境的以色列兵營時表示「下一階段即將到來」。此話頗為呼應以色列官方、軍方這幾天頻頻高調放話要展開「大規模地面戰」的預警。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親赴靠近加薩走廊的以色列兵營視察。官方釋出的視察影片裡，尼坦雅胡聽取現場官兵說明之後表示：「你們為下一階段準備好了嗎？下一階段即將到來（The next stage is coming）。」不過，接下來尼坦雅胡並未多說什麼，官兵聞言連忙點頭當作回答。尼坦雅胡拍拍士兵的肩頸表示加油打氣之意，或與士兵握手致意。

《以色列時報》報導，以色列國防軍稍晚聲明，即將完成針對加薩走廊「重大陸戰行動」的部署作業，準備好要「擴大進攻」，包括「陸海空聯合、協同攻擊」。國防軍表示，數十萬後備軍人徵召作業已底定，後勤單位正全力為部隊提供陸戰所需的所有裝備，作戰所需工具已轉移到集結地點，現階段技術與後勤各單位正努力完成最後確認，各營與士兵部署於全國各地，為下一階段戰爭做好更強即戰力的準備，「重點是陸地大規模行動」。

以色列軍方準備朝加薩走廊北部進行大規模地面攻擊，尼坦雅胡發言動見觀瞻。

尼坦雅胡這幾天遭受批評聲浪日漸增加，輿論不滿他遲未親赴發生屠殺慘劇的現場、出席死難者葬禮、探望傷者。《以色列時報》報導，尼坦雅胡周六當天「首度親赴」遭遇哈瑪斯武裝份子屠殺最慘重的地點貝埃里（Kibbutz Be'eri）、卡法阿扎基布茲（Kibbutz Kfar Aza），這兩處都是距離加薩邊境不遠的以色列屯墾區。尼坦雅胡此行也聽取駐紮當地的國防軍軍官簡報，包括傘兵營營長報告。

以色列國防軍（IDF）周五對加薩走廊北部居民發出「24小時內即刻撤往南部」的警告，並派出無人機空投相關傳單。以色列軍方周六再宣布，當地時間上午10時至下午4時供加薩北部居民循2條指定路線南撤，時限已過。加薩走廊全境居民約230萬人，住在北部的有110萬人。

哈瑪斯治下的巴勒斯坦衛生部稱，南撤車隊遭遇以色列空襲，至少70人當場死亡。IDF稱正在調查此事，不忘強調哈瑪斯試圖阻止百姓南遷。網路流傳影片顯示，一輛載了30多人的卡車周五取道指定疏散路線由北往南移動途中遇襲，至少12人慘死，包括一名不到4歲的幼兒。影片已由英國廣播公司（BBC）核實並分析傷亡人數，現場血腥悽慘。

戰事進入第8天，英國廣播公司彙整雙方死亡人數資訊，哈瑪斯7天前對以色列發動攻擊導致1300多人死亡，加薩走廊遭以色列連日轟炸造成超過2200多人喪命。