每個人對於美醜定義皆持各自觀感，然而一名網友日前於Ptt發文指出，他之前和一些北漂的同學聊天時，眾人竟一致認同台北女生很正，甚至為北市美女如雲的靚麗風景，無論是搭捷運或行走路上時總無法自控起生理反應。不過原Po也對此表示疑惑，詢問網友原因，「為何北漂仔會認為台北女生比較正啊？有沒有掛？」

該貼文一經發佈，迅速掀起一眾熱議，紛紛認同北部女生確實較會打扮，「台北女生比較白」、「會保養、會化妝、後天保養做到位」、「做過醫美的比例極高」、「打扮跟化妝，真的會差很多」、「台北女生去上課還會化妝，黑人問號」、「台北女生真的比較艷，回南部都看到素顏」。

另，也有網友提出「南部剩老人」、「出門會打扮的其實是南部人，你到巷口會打扮嗎」、「可能鄉下人不打扮」、「南部是閩南基因」、「眷村妹又白又沒毛細孔」、「南部年輕人少又不懂打扮 很難進步」、「南部年輕人都跑光了」。