台北市長蔣萬安上任10個月，外傳副市長李四川可能在明年中下旬離開團隊。台北副市長林奕華對此表示，「沒有，那個真的是謠傳」。

林奕華21日接受中天《線上面對面》主播張介凡專訪，張介凡問到，之前傳出李四川想退休是真的還是假的？林奕華回應表示，沒有，那個真的是謠傳。蔣萬安說絕對不會讓他走，李四川是蔣萬安三顧茅廬才請來的，那時李四川已回到民間去，後來就拜託他來擔任台北市副市長。

林奕華接著表示，因為對地方政府來說，工程相關的部分很重要。尤其是很多危機處理的部分，都是工程相關，所以這有沒有經驗，差距就非常大 。

另外，針對蔣萬安新任市長，主播張介凡指出，蔣萬安比較沒有執政經驗，有李四川和林奕華兩位副市長坐鎮幫忙。林奕華表示，蔣萬安非常認真，很聰明，學得很快。這段時間，她最常聽到朋友反饋給她，說蔣萬安跟選舉時很不一樣，覺得他現在整個的成長，就是首都市長的一個樣子，包括講話的內涵、表現的穩重、事情處理明快，還有危機處理，他也非常重視。