被視為影響地緣政治重要礦產的稀土元素隨著中美關係惡化而更受重視，由於稀土元素具有獨特的性質，是現代高科技行業不可或缺的材料，中國雖然是稀土元素最大的供應國，但有些品種的稀土元素仍需仰賴進口，例如9成靠進口提供的稀土元素「鈮」，直到最近才在內蒙白雲鄂博礦床確認了鈮礦床，有望解決中國的「鈮困境」。

據《快科技》報導，由於稀土的回收率低，因此全球稀土開採年年增長，以2022年為例，全球共開採了30萬噸稀土氧化物。雖然稀土在地殻含量並不真的是稀少，只是過於分散，很少有集中的礦脈，因此開採上比較困難。目前中國供應全球81%的稀土，澳洲則供應15%。

鈮共有極佳的超導性能，因此成為粒子加速器和還有核磁共振儀（圖）絞線關鍵元素。（圖／新華社）

稀土是一系列元素，其中有一些不僅是稀土元素，它同時也是稀有金屬和稀散元素，即所謂的「三稀礦產」。這種三稀礦的礦場價值極高，雖然交易量不大，但交易額巨大，目前中國已探明的三稀礦產儲備量並不算豐富，所以只能依賴進口。其中稀土元素鈮就是三稀礦產之一，中國超過90%的鈮都是依賴進口的。

報導說，最近傳來好消息稱，內蒙古的中國資源聖地白雲鄂博礦床發現了一種全新的礦石，它富含稀土元素鈮，有望解決中國的「鈮困境」。由於鈮礦較罕見，外媒評價這次中國鈮礦發現時認為中國「發了一筆橫財！」

位於包頭市白雲鄂博礦的稀土儲量占全世界的41%左右，是世界上最著名的鐵、多種稀土金屬的共生礦床。但是，以前開礦時只是為了它的鐵礦，沒有意識到其中稀土的重要性，所以很多稀土元素被當作普通鐵礦石出售。

報導說，新發現的這種富含鈮的礦石以包頭市的地名命名——被稱為鈮包頭礦。它最早在2012年發現，但一直到最近才得到國際礦物學會的認可，變成可鑒別的礦石，目前探明其儲量達到660萬噸，居全球世界第2。鈮元素不算特別稀有，但大部份集中在地核，可開採的鈮礦卻非常有限。全球現有具規模的鈮礦場只有3個，2個在巴西，1個在加拿大，都是上世紀發現後開採至今。

鈮與其他金屬的合金具有極高強度，直到今天差不多75%的鈮還是用於合金材料，它還具有極佳的超導性能，因此成為粒子加速器和還有核磁共振儀的絞線關鍵元素，未來還很可能還會成為製作汽車電池的主要材料之一。隨著應用場景的增加，將來鈮的使用量只會越來越大，鈮礦的價值也會愈來愈高，因此中國官媒也稱之為「戰略性新礦物」。