央視新聞報導，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄、違法發放貸款罪對劉連舸作出逮捕決定。

該案正在進一步辦理中。

劉連舸曾任中國銀行行長、黨委副書記、副董事長、中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁、中銀香港（控股）有限公司副董事長、中國銀行黨委書記、董事長。

此前，據大陸中央紀委國家監委網站消息，中國銀行今年3月19日公告，董事會收到劉連舸辭呈。因工作調整，辭去董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員職務。中央紀委國家監委網站3月31日發布消息，劉連舸接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

經查，劉連舸喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央決策部署不堅決、打折扣，棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸專案，違法發放貸款，造成重大金融風險，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞所在單位政治生態，私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查。

此外，劉連舸還被控毫無紀法底線，擅權妄為，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。由於劉連舸嚴重違紀違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，決定給予開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止中共二十大黨代表資格。