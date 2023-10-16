馬來西亞外籍生「小風」過去因車禍造成左手肘粉碎性骨折合併脫臼，手肘韌帶還斷了3條，經外傷骨科和運動醫學醫師跨科合作，固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，已恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

馬來西亞外籍生「小風」來台讀大學，在1次外出途中發生車禍，造成左手肘彎曲變形，就醫發現除粉碎性骨折合併脫臼，手肘韌帶還斷了3條，是骨科醫師最害怕的「手肘脫臼恐怖三聯症」，經外傷骨科與運動醫學醫師跨科合作，同時固定骨折及縫合韌帶，成功助小風回歸校園生活。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文表示，手肘脫臼恐怖三聯症大多發生在年輕人和中年人，主要是因為車禍或高處墜落等高能量撞擊所致。手肘脫臼恐怖三聯症不只是手肘關節脫臼，關節旁邊的橈骨頭和尺骨冠狀突常是粉碎性骨折，最令骨科醫師棘手的是手肘關節的韌帶往往會斷裂，若不修補好韌帶，手肘關節恐會依然不穩定而失去功能，形同殘廢的手。

大里仁愛醫院運動醫學中心劉永川指出，手肘脫臼合併骨折和韌帶損傷常會有組織嚴重腫脹和大量水泡的產生。第一時間將關節復位後可以使用外固定器或護具保護來穩定關節，再配合冰敷加上高壓氧治療幫助消腫，可以減少日後開刀發生傷口癒合不良及感染等併發症的風險；小風受傷後經10天冰敷及高壓氧治療後安排手術，術後隔天幾乎恢復穩定且完整的肘關節活動度並返家休息。

林口長庚醫院外傷骨科主任周應照表示，針對橈骨頭和尺骨冠狀突骨折常採用2個傷口進行骨折復位固定，以長庚體系改良後的做法，是使用1個傷口從後側先以互鎖式鋼板固定橈骨頭，再用縫合的方式將肱肌和尺骨冠狀突上的骨折和韌帶同時固定在尺骨上，最後再加上兩側韌帶的縫合，術後病人可以馬上得到穩定且良好的活動度。

劉永川建議，手肘關節受傷常因不穩定，無法活動而導致關節僵硬，因此迅速進行骨折復位及修補韌帶可以重建穩定的手肘關節，手術後可以立刻進行彎曲和伸直的訓練，是之後能否恢復完整關節功能的關鍵，建議民眾若有相關狀況應盡快尋求專業骨科醫師協助。