林姓男子上月因公司遺失3本書籍，打110報案，中和警分局中原派出所李姓警員前往現場調閱監視器，與林男相約隔天至派出所觀看監視器畫面，因未發現有人行竊，林男要求調閱案發前的畫面，隨後離開派出所。由於李員未開立受理案件證明單，林質疑警方「吃案」，向新北市警局檢舉；中和分局仍依規定，對李員記2支申誡處分。

據了解，上月12日，警方接獲林男撥打110，稱公司內3本書籍放在紙箱遭竊，中原派出所李姓警員多次前往現場調閱監視器，釐清案件發生過程，林男也曾至派出所關心案件進度，但由於電腦儲存問題，始終得不到結果，誇張的是，李員始終未開立受理案件證明單。

林男質疑警方吃案，於是向新北市警察局檢舉。經了解，雖警員積極協助調閱監視器偵辦，釐清案件發生過程，但不得依此為由，未開立受理單給民眾，明顯違反相關規定，除立即補開立受理單，並給予記2支申誡處分。

中和警分局督察組指出，李員雖有調閱及陪同報案人檢視監視器等偵查作為，但未能第一時間依規定完成報案程序及開立報案證明單，聯繫過程中造成民眾誤解，未來會加強教育，落實報案相關程序，以維護民眾權益。