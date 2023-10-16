隨著美中在國際上持續較勁，越南能否取代中國，成為「世界工廠2.0」的議題也受到廣泛討論。在美國、歐洲、南韓與日本等各國企業越來越重視越南之際，越南經濟發展的缺點也逐漸浮現檯面。日媒就指出，越南過去10年老年人口快速增加，高齡化速度比日本更快。

據《日本經濟新聞》報導，儘管目前越南的平均年齡落在30至35歲水平，算是相當年輕，但同時少子高齡化的現象越來越嚴重。而據世界銀行統計，2022年越南65歲以上老人已高達895萬人，較2012年增加53%。在總人口當中，65歲以上老人的占比從2012年的7%上升到2022年的9%。越南當局曾預估，到了2050年，65歲以上人口的占比將超過22%。

報導中指出，越南政府的人口政策，加上經濟成長提高生活水平，導致出生率與死亡率同步下降，也促使人口結構邁向高齡化。越南人口結構目前雖然處於黃金時期，擁有充足的年輕勞動力，因此成為備受關注的「下一個世界工廠」，但高齡化社會顯然正在逐步逼近。

越南約有1億人口，但2021年的生育率僅為1.9，低於維持人口所需的2.06至2.07。