內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，結合嘉義地檢署和嘉義市政府警察局婦幼隊宣導反賄選、防詐騙及居停留法令，同時邀請馬來西亞新住民賴麗敏和大家一起體驗印度Henna彩繪。

熱愛手作繪製的賴麗敏曾從事廣告設計、藝術總監等工作，某次在參加市集時，啟發尋找家鄉特色的想法，因而從馬來西亞多元民族當中，選擇自己喜愛的印度Henna彩繪。她說，Henna是一種植物，中文名為指甲花，可作為染料或是藥草。它是深褐色的，彩繪在身體上後，顏料乾掉、剝落後會呈現淡橘色，時間久了，又會變回深褐色，充滿神祕的異國風情。

菲律賓新住民燕燕在手上彩繪美麗的圖紋。(移民署嘉義市服務站提供)

越南新住民郁芸開心地展示手上的圖紋。(移民署嘉義市服務站提供)

賴麗敏分享，Henna彩繪是一個古老的手繪技術，在幾千年前從埃及、中東地區流傳到印度，它被認為具有祝福、好運的意義，常在婚禮或是節慶等場合被廣泛使用，經典彩繪圖紋像是孔雀、荷花、花朵或是揚起鼻子的大象，它們分別意寓著美麗、富貴、多子多福及好運等象徵。Henna彩繪不是永久性的刺青，圖紋大約可保存1至2周，視個人皮膚狀況而有所差異，近年許多人在參加派對或是聚會時，會使用它來裝扮自己。

菲律賓新住民燕燕說：「從課程中得知在印度的婚禮，新娘的手和腳都會畫滿Henna彩繪，象徵美麗及收到許多祝福。我今天嘗試在自己手上畫滿圖紋，希望能得到好運」!越南新住民郁芸也分享「我第一次畫Henna彩繪，覺得有點像在擠巧克力拉花，圖紋畫得漂亮的技巧除了要專注外，還需要控制手的力量」。

參與民眾在模板組練習彩繪圖紋。(移民署嘉義市服務站提供)

大家一起展示自己的作品。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，透過辦理宣導活動，讓參與民眾瞭解多元文化，從不同的視角認識與欣賞各國風土民情。移民署為推廣多元文化，辦理「第10屆新住民及其子女築夢計畫」，受理報名至今年11月20日止，築夢獎金最高新臺幣8萬元，相關資訊可上「移民署全球資訊網」查詢，歡迎有興趣的新住民及其子女踴躍參加，並順利圓夢。