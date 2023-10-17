北市范姓男子擁有特斯拉豪車代步，卻積欠個人綜合所得稅8萬餘元不繳，法務部行政執行署台北分署透過台北市停車管理處通報機制，日前發現該輛特斯拉停放的停車格位置，執行官隨即趕往現場並通知范男到場處理，表示不排除查封該車拍賣追稅，范男當天乖乖繳清欠稅8萬餘元。

台北分署表示，47歲范男滯欠110年度綜合所得稅8萬餘元，因逾繳納期間仍未繳納，今年4月間，財政部台北國稅局中南稽徵所將本案移送台北分署執行。

台北分署受理後，發現范男名下擁有1部2020年出廠的特斯拉電動車，透過與台北市停車管理工程處合作建立的欠費車輛即時通報機制，追查該車行蹤。

10月12日，台北分署接獲北市停管處通報該車停放於光復北路巷道內停車格，執行官立刻火速出動，於現場查獲該特斯拉電動車，並通知范男至現場處理。

執行官向范男分析利害關係，范男為避免心愛的特斯拉電動車遭查封拍賣，當天就至台北分署以信用卡繳納全部欠稅。