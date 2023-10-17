台積電龍潭科學園區3期擴建案引發周邊居民強烈抗爭，台積電今天正式表態，不再考慮進駐龍科3期。對此，反龍科擴大土地徵收自救會代表張貴有說，目前竹科管理局仍未表明是否撤案，當初政府喊出龍科要擴建，就是要讓高科技半導體2奈米以下製程進駐，如今台積電退場，必要性已經不存在，唯一訴求就是撤銷擴建計畫。

竹科管理局日前表示，龍潭科學園區擴建目的是為引領台灣的產業聚落升級，並非為單一廠商徵地，希望藉科學園區設置，提供優質產業環境，對於龍科3期擴建撤案並未同意。張貴有指出，整起擴建徵收，沒有任何興辦計畫，居民對於相關產業進駐的規畫與資訊無從得知，第1次公聽會科管局也說是要讓2奈米以下高科技廠商進駐，既然台積電已經放棄，目前業界誰還有能力做2奈米以下？說法根本是自打嘴巴。

針對外界認為若台積電放棄進駐龍科3期，桃園市將喪失超過5000個就業機會及地方發展，反倒是高雄市張開雙臂歡迎台積電進駐，張貴有對此也說，自救會成立初衷只是想守護成長數十年的家園，故鄉的根在此所以不願迫遷，對於外界的種種說法，很多人不是生長、居住在龍潭，不可能了解對家園的情感，所以他不予置評。