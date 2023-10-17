Marz23單曲《你哪位？》今在數位音樂平台上線。（華納音樂提供）

Marz23單曲《你哪位？》於今(17日)正式在各大數位音樂平台上線。這首歌是他2016年的創作，創作背景更是來自在鍵盤及螢幕後的酸民，Marz23直白用歌詞表示「鍵盤魯蛇不可恥，可恥的是愛惹事」，diss躲在暗處的人們。Marz23說：「這是Marz23送給大家的7週年的禮物，這首歌獻給過去的自己、還有超猛的『瘋狗部隊』！」

繼2016年以「Marz23」身份開始創作，如今Marz23已養成一批忠實的樂迷。而在舉辦《不遠處》世界巡迴演唱會後，將在本週末(10／21)登上北流的Marz23，也決定重製過去的「隱藏版作品」，Marz23提到：「第一次個人站上北流，所以想要來回顧從我誕生到現在的點點滴滴回饋給歌迷；剛好有歌迷在網路上找到7年前我發表的《你哪位？》，也看到很多人敲碗希望能聽到我再次詮釋這首歌，所以發起了活動，沒想到大家這麼挺這麼團結，只好完成大家的願望了！」Marz23透露活動以短短不到幾天的時間就破了2300則留言，大讚「瘋狗部隊」的動員力令他驕傲不已。

提到這首歌背後的故事，Marz23說：「2016年10／21我在FB上發佈了這首歌，因為某樂評粉專匿名diss了TRASH樂團，頓時靈光乍現做了這首歌反擊。」Marz23當時以猛烈、直白的文字寫下對鍵盤酸民的不滿，也認為與其一再用沒有意義的話語藉故攻擊，不如直率的正面給予批評指教，也因此當下對此感到不滿的Marz23，當年決定在網路宣戰，歌曲在上線短時間內立即被大批網友轉發，更從此讓他開創了新身份「Marz23」，沒想到獲得了意外的收穫。

雖然於過去7年中，該匿名粉專未曾回應過，但這段經歷激發了 Marz23 更加堅定的決心，讓他在追求夢想的道路上持續前進。Marz23透露直到現在還是會看到不少留言酸自己或樂團，然而現在這些都對他們已經造成不了任何傷害。