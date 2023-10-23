【LIVE直播】2023第三屆旺旺孝親獎頒獎典禮｜2023.10.23

「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」頒獎典禮今（23）日下午4時將於上海神旺酒店登場，旺旺集團副董事長蔡紹中將代表主辦單位致詞，而日前宣布新婚的蕭敬騰，也將以評審榮譽主席身分出席，歌手文章也特別與作曲者黃匯雯共同演唱得獎歌曲〈老花眼鏡〉。

旺旺集團為宣導現代孝順觀念、帶動社會正能量，於2016年、2018年舉辦第1、2屆旺旺孝親獎，分別以「朝念父志，暮思母恩」、「讓孝順成為一種習慣」為主題，闡揚「百善孝為先」的中華優秀傳統文化，今年則以「孩子，你知道我需要什麼」為主題，鼓勵父母或長輩們勇於傾訴自身所需，促進親子溝通與互動。

然而，今年除詞曲創作大賽，也新增短視頻比賽，總計收到6653件原創作品，最終選出118件得獎作品，其中由〈有一種冷是媽媽覺得冷〉、〈爸爸的摩托車〉、〈老花眼鏡〉獲得旺旺最佳金曲獎，其餘15名為旺旺金曲獎；短影片獎項則從全球6萬0299件作品選出60件，參賽作品於大賽期間總播放量達17.2億。

至於本屆評審團是由北京、台北、上海、香港等華人地區的知名音樂製作人、演唱者、詞曲創作人、教授、音樂平台等專家組成，包括曾獲金馬獎最佳電影配樂的黃舒駿、「飛兒樂團」團長陳建寧、知名作詞人方文山、知名作詞人崔軾玄、上海音樂學院教授陳強斌、香港著名作詞人劉卓輝，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基擔任監審主席。

今天舉行的頒獎典禮將在快手短視頻平台及映客直播平台、中天電視YT頻道、中時新聞網全程直播，新加坡SINGTEL、馬來西亞Astro轉播，讓觀眾能一起共襄盛舉期待第三屆的孝親金曲誕生。另外，第二屆孝親獎詞曲得獎者六首歌曲，已分別錄製成MV及卡拉OK伴唱帶，未來將上架到各大音樂串流平台等，盼讓孝親的美妙歌曲傳唱於世。