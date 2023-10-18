雲林西螺一處三合院民宅內發生一起外籍女子陳屍屋內、雙手遭綑綁事件，但現場沒有打鬥痕跡，死者身上也無明現外商，警方初步了解，該女子可能是逃逸外籍移工疑似暴斃，雙手反綁可能是依印尼傳統葬禮習俗幫助其找到回家之路。

有民眾15日向西螺警方報案，新社里一處民宅房間有女移工陳屍，屋內物品都在，但其他人似乎都離開，警方前往處理時，只有死者一人的遺物。

附近民眾表示，該處可能有多名逃逸移工居住，平日很早就出門工作，頭臉都載上頭巾，晚上才回家，15日下午看到警察進出才知發生命案。

據指出，死者是印尼籍女移工，可能是來西螺投靠也是失聯移工的同住友人，不料卻暴斃，友人擔心報警會被遣返，所以離開前依照印尼習俗，把客死異鄉客死他鄉的友人把雙手綁起來，以助其找到回鄉之路。

警方指出，現場初步勘驗沒有打鬥痕跡，應無外力介入，死者身分仍不詳，請移民署雲林專勤隊協助確認身分，全案已報請雲林地檢署相驗並擇期解剖釐清死亡原因。