北市萬華分局日前才帶著大批警力前往轄內著名「鑽石大樓」清樓，除逮捕主嫌43歲陳明傑、其23歲越南籍阮姓女友與6名幹部等外，也帶回31名台、外籍小姐。不過據了解，陳明傑被逮後竟供出，萬華分局派出所內一名員警曾到鑽石大樓白嫖，並承諾警方短期內不會上門清剿，如今卻出爾反爾讓他相當不滿。

據悉，陳明傑被逮後隨即聘雇律師陪同他一起作筆錄，但在做筆錄的過程陳明傑卻意外講出驚人之語，指出警方「不厚道」，萬華分局派出所一名員警先前曾到過他那邊「白嫖」，事後警方則同意短期內不會上門抄家，如今卻出爾反爾，痛批警方沒有江湖道義。這也讓作筆錄的員警一聽當即暫停筆錄，呈報上級後向陳明傑承諾會立案處理。

據了解，該名員警先前上門白嫖時，本以為吃定越南籍小姐聽不懂中文，才會直接上門玩耍，卻沒料到小姐不但聽得懂中文，事後更回去向陳明傑的核心幹部陳俊達告知自己遭到白嫖一事。陳明傑知曉後，當即要小弟前往派出所鬧事討公道，因此換得警方同意短期內不會過去抄家的承諾，未料陳明傑的情色王國仍在10月11日被警方瓦解。

據指出，該名遭指控白嫖的員警先前也有不少爭議，北市警局督察室日前獲報萬華西園路一棟大樓內暗藏天九牌賭場，督察室見時機成熟後一舉撞破，並在控制完現場，逮獲20多名賭客與賭資30多萬，通知分局前來處理。

由於該處賭場距離分局走路僅不到5分鐘，卻長期在分局的眼皮子底下存活，直到督察室撞破，因此就有傳聞指出，該處賭場先前都未被查獲是因為該名員警曾向賭場收錢，庇佑賭場安全。

對此，北市警局也回應表示，局長張榮興得知後相當震怒，相關案情正進一步釐清當中，將會了解該名員警為涉案或是涉足不當場所，並持續追查相關事證與是否涉及其他違法案件，秉持勿枉勿縱，絕不寬貸，不護短、不庇縱之精神依法究辦，以維風紀。

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