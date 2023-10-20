在售屋的過程中，不僅需要仔細評估房屋的特色優勢，每位屋主因為自身情況不同，要規劃不同的稅務費用，因此為客戶量身打造適合的售屋策略非常重要。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，屋主在售屋的過程中，通常包括三大環節，分別是「行情掌握」、「帶看媒合」以及「簽約用印」。永慶房屋針對這三大環節，都提供便利的科技工具和永慶專業服務，為屋主打造客製化的售屋體驗。

在「行情掌握」中，永慶房屋為了便利屋主快速了解自身房屋的行情，永慶房仲網針對雙北直營區特別推出「售屋房價即時算」服務。屋主只需要在網站中輸入地址，永慶房屋的大數據技術就能幫助屋主輕鬆掌握房屋可能的市場行情。屋主若要精準掌握房價的可能落點，系統也會推薦負責該社區的永慶房屋經紀人，方便屋主進一步諮詢。永慶房屋經紀人便會為屋主制定專屬的「誠實售屋計畫書」，提供全面的市場分析和售屋建議。

此外，在「誠實售屋計畫書」中，每一位永慶房屋經紀人更會主動在實價登錄資訊上簽名，為行情資料的完整和正確性表示負責。現今房市上仍有部分的黑心房仲業者，透過選擇性呈現實價登錄資訊，誤導民眾相信過高或過低的房價，再聯手投機客低買高賣，賺取高額差價。為了避免經紀人選擇性呈現行情，永慶房屋的實價登錄資訊均由系統統一提供，經紀人不得挑選呈現資訊，還需要簽名負責，確保消費者獲得完整的行情資訊。

屋主若是委託永慶房屋售屋，在「帶看媒合」過程時，永慶房屋利用「AI智能配對系統」，透過AI大數據，為房屋鎖定精準客群。同時藉由永慶房屋「團隊聯賣」服務，由雙北直營地區近300家門店、超過2000名經紀人宣傳銷售，全面觸及潛在買家。此外，永慶更利用「實境找房」和「專人導覽」服務，方便購屋民眾線上賞屋，不僅幫助民眾迅速掌握房屋特色，也避免眾多看屋民眾頻繁進入社區，造成屋主的困擾。

至於「簽約用印」環節，除了有專業的永慶房屋經紀人為屋主解決各式疑難雜症之外，還有完整的後勤團隊，提供價金履約、產權審查服務，尤其是屋主在意的稅費，團隊更會提供專業且細緻的解說，不僅確保交易安全，亦幫助屋主根據自身情況做出最適合的售屋決策。此外，永慶房屋的「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，最高賠償屋主4倍服務費，具體保障屋主權益。

陳賜傑表示，永慶長期投入科技研發，經過數十年的累積，永慶已成為台灣房產科技的領導品牌，在永慶房仲網上，有超過16萬件房屋資訊，是全台最活絡的房產銷售通路之一。永慶未來也會不斷創新科技工具和購售屋服務，為消費者打造極致的購售屋體驗。