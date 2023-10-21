根據《美麗島電子報》20日公布的總統大選第55波民調，在三腳督戰局，民進黨賴清德以35.5%領先，國民黨侯友宜23.0%、民眾黨柯文哲22.5%；在四腳督的情況下，賴清德仍以32.2%領先，侯友宜為20.4%、柯文哲18.4%、鴻海創辦人郭台銘7.8%。媒體人吳子嘉預言，在藍白合的情況下，兩兩對決，得票率差距應在5%或更小範圍內，輸贏在50萬票內。

吳子嘉20日在《筱君 台灣PLUS》節目中表示。賴清德在這一波民調回穩了，本來他的趨勢沿路下滑，現在回穩到35.5%。而侯友宜、柯文哲則同步下滑，剛好反向，侯23.0%、柯22. 5%，非常接近，兩人糾纏成麻花狀態，幾乎不分軒輊。

吳子嘉接著指出，侯友宜、柯文哲兩人支持度的總加，就是非綠部分，目前的數字到45%左右，比賴清德的35%，大概差距9%。因此如果在藍白合的情況下，會流失一部分，然後兩兩對決，他們的得票率差距應該在5%範圍內，甚至於更小，可能1%、2%的輸贏，是一場非常激烈的選戰。

吳子嘉更分析說，就算藍白合成功，和賴清德的差距也會非常小。他估計，在50萬票之內。